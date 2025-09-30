Gazze planında görünmeyen 'Yok etme' tehlikesi! Hamas'ın yanıtı ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 20 maddelik Gazze planı dünya gündemine oturdu. Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE, Katar, Endonezya, Pakistan ve Mısır gibi ülkeler, Trump’ın planına “uygulanabilir tek seçenek” diyerek destek verdi.

PLAN NE İÇERİYOR?

Filistin Yönetimi'nden de destek gören plan derhal ateşkesi, Hamas’ın elindeki rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla takasını, İsrail’in kademeli olarak Gazze’den çekilmesini, Hamas’ın silahsızlandırılmasını ve Gazze’nin geçici olarak uluslararası bir yönetim tarafından idare edilmesini öngörüyor.

Trump, Hamas’a açık bir mesaj göndererek, planı reddetmeleri halinde İsrail’i alacağı her türlü askeri adımda destekleyeceklerini söyledi.

"HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK BİR PLAN"

Ancak planın açıklanmasından kısa süre sonra, Netanyahu planın en kritik maddelerinden biri olan "İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi" ifadesine karşı çıktı ve İsrail askerlerinin “Gazze’nin büyük kısmında kalacağını” söyledi.

Ayrıca Hamas’ın plana dahil edilmemesi ve örgütün Gazze'deki kontrolü bırakmasının şart koşulması, Filistin cephesinde ciddi soru işaretleri yarattı.

Hamas, silah bırakma taleplerini daha önce defalarca reddetmişti. Filistinli örgüte yakın bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, planın tamamen İsrail çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi: “Trump’ın önerisi, İsrail’in tüm taleplerini tam anlamıyla kabul ediyor. Bu şartlar, Gazze halkına hiçbir meşru hak tanımıyor. Bu, Hamas’ı ortadan kaldırmaya yönelik bir plan.”

AFP’ye konuşan Gazzeli İbrahim Cudeh, “Bu plan gerçekçi değil. ABD ve İsrail’in, Hamas’ın kabul etmeyeceğini bildiği şartlarla hazırlanmış. Bu, savaşın süreceği anlamına geliyor" dedi.

Bir diğer Gazze sakini Ebu Mazen Nassar ise planı “bir manipülasyon” olarak niteleyerek "Rehinelerin teslim edilmesini istiyorlar ama savaşın biteceğine dair resmi bir garanti sunmuyorlar. Hamas bizi bu felaketin içine sürükledi, şimdi de çıkış yolu yok gibi" ifadelerini kullandı.

TONY BLAIR İSMİ TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Bu arada Gazze'nin yönetimi için kurulacak yapıda eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in yer alması Filistin tarafında tepkiyle karşılandı. Filistin Ulusal Girişim Partisi Genel Sekreteri Mustafa Barguti, “Zaten daha önce Britanya sömürgesi altındaydık. Blair burada Irak Savaşı ile anılır. Halk arasında adı hiç iyi anılmaz" dedi.

Öte yandan Hamas'ın planı reddetmesi halinde Arap ülkeleriyle diplomatik gerilim yaşayabileceği belirtiliyor.

Bölgeden bir kaynak, CBS News’e yaptığı açıklamada, Hamas ve diğer Filistinli grupların Trump'ın planına sıcak baktığını iddia etti. Kaynak, Hamas'ın planla ilgili yanıtını Çarşamba günü Mısır ve Katar’daki arabuluculara sunacağını belirtti.

