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  4. Gazze’ye kardeşlik iftarı düzenliyor: Her gün 1000 kişilik sıcak yemek veriliyor

Gazze’ye kardeşlik iftarı düzenliyor: Her gün 1000 kişilik sıcak yemek veriliyor

10.03.2025 16:36
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Şahinbey Belediyesi, kardeş belediye olarak destek verdiği Gazze'de Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan yardım programı kapsamında her gün bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Şahinbey Belediyesi, İsrail zulmünün altında olan Filistinli ve Gazzeli kardeşlerine destek olmaya devam ediyor. Daha önce Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi Ramazan Ayında da Gazzeli kardeşlerini yalnız bırakmayarak her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

“KÖTÜ GÜNLER BİR GÜN ELBET GERİDE KALACAK”

Gazze halkının zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iftar programının önemine vurgu yaparak, "Kardeş Belediyemiz Gazze'de her gün bin kişilik iftarlar veriyoruz. Ramazan Ayı'nın bereketini kardeşlerimizle paylaşmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kötü günler bir gün elbet geride kalacak ve Filistin tamamen özgürlüğüne kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

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HER GÜN 1000 KİŞİLİK SICAK YEMEK VERİLİYOR

Şahinbey Belediyesi'nin başlattığı iftar programı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlıyor. Ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

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Bölge halkının yanında olduklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'ye yapılan yardımların sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç oldukça desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK DESTEK SÜRECEK

Gazze'de gerçekleştirilen iftar programı, zor şartlar altında yaşayan Filistinliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Yemek dağıtımına katılan vatandaşlar, zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti.

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İftar organizasyonunun Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilirken, Şahinbey Belediyesi'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceği ifade edildi.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep Filistin Gazze iftar ramazan ayı sahinbey belediyesi
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