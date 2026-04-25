Gazze’de son 48 saatte 17 can kaybı, 32 yaralı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırıları sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 48 saat içinde 17 sivilin cansız bedeni ile 32 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 809’a, yaralı sayısının 2 bin 267’ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 72 bin 585’e, yaralı sayısının 172 bin 370’e ulaştığı kaydedildi.

