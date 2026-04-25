HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazze’de son 48 saatte 17 can kaybı, 32 yaralı

Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 48 saat içinde 17 sivilin cenazesi getirildi, 32 kişi ise yaralandı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırıları sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 48 saat içinde 17 sivilin cansız bedeni ile 32 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 809’a, yaralı sayısının 2 bin 267’ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 72 bin 585’e, yaralı sayısının 172 bin 370’e ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.