HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gebze’de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde haklarında 4 yıl 2’şer ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Gebze’de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.C. (29) ile "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.P. (31) Gebze’de yakalandı. H.C. ve A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gebze’de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uygun fiyatlı modeli tanıtıldı! Ancak herkes satın alamayacakUygun fiyatlı modeli tanıtıldı! Ancak herkes satın alamayacak
Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: 1 ölüTayland-Kamboçya sınırında çatışma: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Gebze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.