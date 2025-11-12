Gebze’de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.C. (29) ile "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.P. (31) Gebze’de yakalandı. H.C. ve A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır