Gebze'de yıkılan binada 4 kişi yaşamını yitirmişti! Yan bina sakini olay anını anlattı: "Deprem oldu sandım..."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan apartmanın yanında yaşayan Ayşenur Tekin, olay anını anlattı. Binanın yıkılmasının ardından evlerinde büyük bir hasar meydana geldiğini belirten Tekin, "Binanın yıkılma sesini duydum, deprem oldu sandım. Evimizde ciddi hasar oluştu. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44), kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan ve evinde hasar meydana gelen Ayşenur Tekin, "Ben o gün saat 06.00'da uyudum. Sebebi de, o evde zaten kendimizi güvende hissetmiyorduk. Ben de ‘en azından sabah olsun, aydınlıkta uyuyayım' diye düşündüm. Annemle babam namaza kalkmıştı. Sonrasında ben onların sesine uyandım. Binanın yıkılma sesini de duydum. Deprem oldu sandım. Balkona çıktığımda yandaki evin direkt temelinden yıkılıp yan tarafa doğru devrildiğini gördüm. Annemler binanın çökme anını gördükleri için kapıya koşmuşlar. Toz, duman, toprak her yere yayılmıştı, oradan bir şekilde çıktık. Borular patlamıştı, o yüzden çıkış biraz zordu ama çıktık" diye konuştu.

"DÖNECEK BİR EVİMİZ YOK"

Evlerinde de ciddi hasar olduğunu söyleyen Tekin, "Kolonla beraber merdivene çıkan yerden direkt kopmuş, yan tarafa doğru düşmüş. Bu ev bizim tarafa doğru da yıkılabilirdi. Eğer öyle olsaydı, bizim ev dahil 3 ev tamamen toprak altında kalırdı. Öyle olsaydı yüzde 99 öleceğimizi düşünüyorum. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" şeklinde konuştu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

