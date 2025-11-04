HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze'deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir'e acı haber verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim günü bir bina çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesi göçük altında kalmıştı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda anne, baba ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşmıştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ olarak enkazın altından çıkarılmıştı. Yoğun bakımda tedavi edilen Dilara Bilir, normal servise alındı. Acı haber ise psikologlar eşliğinde verildi. Genç kız büyük üzüntü yaşarken, taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi. İşte detaylar...

Gebze'deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir'e acı haber verildi

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Gebze deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir e acı haber verildi 1

BAZI BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği araştırmaları sürerken, 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmişti. Olayın ardından tedbir amacıyla toplamda 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim güvenlik önlemleri kapsamında boşaltılmıştı.

Gebze deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir e acı haber verildi 2

ANNE, BABA VE KARDEŞLERİNİ KAYBETMİŞTİ! ACI HABER DİLARA'YA VERİLDİ

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş Dilara Bilir'in son durumuyla ilgili bilgi verdi. "Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara’ya Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı. Hepinizin adına geçmiş olsun diliyoruz. Bölgede yoğun bir çalışma olayın olduğu günden itibaren devam ediyor" dedi.

Gebze deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir e acı haber verildi 3

Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi.

Gebze deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir e acı haber verildi 4

VATANDAŞLAR ACİL EŞYALARINI EKİPLER EŞLİĞİNDE ÇIKARIYOR

Gebze'de Güzeller Mahallesi'nde boşaltılan bazı binalara gelen vatandaşlar, acil eşyalarını ekipler eşliğinde alarak bölgeden uzaklaştı. 4 gündür dükkanlarının mühürlü olduğunu söyleyen Diyar Hamitoğulları (23), "1 saat aralıkla iş yerimizi boşalttık. Anahtarımızı teslim ettik. Maddi olarak zarar uğradık. Belirsiz bir durum var. İkinci bir emre kadar burası kapalı olacak" dedi.

Gebze deki faciada tüm ailesini kaybetmişti! Dilara Bilir e acı haber verildi 5

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binden fazla binanın taranması devam ediyor. Bilim adamları, bilinen tüm teknikleri kullanarak detaylı analiz yapıyor. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen bilim insanları, hem çökme nedenini tespit etmek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmalar yürütüyor.

YERİN METRELERCE ALTI GÖRÜNTÜLENİYOR

Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte, "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak.

GEORADAR VE JEODEZİK ÖLÇÜMLERLE BİNALAR İZLENİYOR

Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor.
Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilediği belirleniyor.

427 PERSONEL VE 120 ARAÇ ÇALIŞMA YAPIYOR

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluş ile toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip sağlıklı rapor hazırlamaya çalışılıyor.

SU KUYULARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca, enkazı kaldırılan Arslan Apartmanı'nın zemininde su kuyusu olup olmadığının tespiti amacıyla üniversitelerden gelen uzmanlar tarafından sondaj çalışması yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri de söz konusu çalışma esnasında, 135 derece açıyla tarama yapan georadar cihazı ile binalardaki hareketliliği ölçüyor.

Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik verilerin toplandığı ve risklerin raporlandığı bildirildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek tarifi...Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek tarifi...
Osmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçtiOsmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçti

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.