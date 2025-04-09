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Gece kulübü önünde korkunç olay: Mekandan atılınca ateş açıp iki kişiyi yaraladılar! Kaçmak için James Bond filmlerini aratmayan taktikler...

Şişli’de gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılınca aralarında tartışma çıktı. Dışarı çıkarılan müşterilerin ateş açması ve görevlilerin karşılık vermesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda görevli Armağan Türk hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yoldan geçen M.A. ise yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken polisin gözaltına aldığı 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Gece kulübü önünde korkunç olay: Mekandan atılınca ateş açıp iki kişiyi yaraladılar! Kaçmak için James Bond filmlerini aratmayan taktikler...
Çiğdem Sevinç

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Şişli Harbiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk’ü ve o sırada yoldan geçen M.A.’yı yaraladı.

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MEKANDAN KOVULUNCA ATEŞ AÇTILAR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk’ü ve M.A.‘yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.‘yi gözaltına aldı.

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CİNAYET POLİSİ ŞEHİR DIŞINDA YAKALADI

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.’nin ise şüpheli S.U.’nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya’ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.

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8 ŞÜPHELİDEN 6’SI TUTUKLANDI

Diğer yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova’da yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden S.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga gece kulübü silah
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