Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Balıkesir dün gece kabus gibi bir gece yaşadı. Edremit'te bir saldırgan bir kişiyi öldürüp aracını gasp etti. Ardından rastgele açtığı araçla bir kişi daha hayatını kaybetti. Ekipler, kovalamacanın ardından saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 polis ve 5 vatandaş yaralandı. Balıkesir Valisi olayla ilgili açıklama yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, gasp ettiği araçla dehşet saçtı. Silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay sırasında çıkan çatışmada 2 polis memuru da yaralandı, saldırgan polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

EKİPLER HIZ OLAY YERİNE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerine intikalinde, bir vatandaşın öldürüldüğü ve aracın gasp edildiği belirlendi.

İKİ KİŞİYİ KATLETTİ

Gasp ettiği araçla kaçan şüpheli, çevrede rastgele ateş açarak bir vatandaşı daha öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Edremit ilçe merkezine kadar süren sıcak takipte çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü ve etkisiz hale getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 5 vatandaş ile 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada "18 Ekim saat 23:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Haber Merkezimize Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı ihbarının bildirilmesi üzerine; ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bahse konu yerde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği anlaşılmıştır. Gasp ettiği araç ile olay yerinden kaçan şüpheli, 1 vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanması için ekiplerimizin yapmış olduğu sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir. Olay çok yönlü olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmakta olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ve polis memurlarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaş ile hayatına kaybeden saldırgan ve ikisi polis 5 yaralının kimlikleri açıklanmadı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

