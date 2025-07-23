Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için 'o gün' geldi... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Temmuz sonuna adım adım yaklaşırken kavurucu sıcaklar hem gündüz hem gece saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde gökyüzü genellikle açık olacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

HANGİ İL KAÇ DERECE OLACAK?

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar tehlikeli seviyelere ulaşacak. Bugün bazı büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 37°C

Ankara: 37°C

İzmir: 40°C

Antalya: 38°C

Diyarbakır: 44°C

Manisa: 43°C

Denizli: 42°C

Gaziantep: 42°C

Mardin ve Siirt: 41°C

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’in iç kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış görülebilir.

'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Güneşin dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı önlem alınması gerekiyor.

ORHAN ŞEN DÜN UYARMIŞTI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen dün sosyal medya hesabından şu uyarıyı yapmıştı;

"Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27 C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C... Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."