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Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için 'o gün' geldi... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

23 Temmuz hava durumu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sebebi ise bugün İstanbul dahil bazı illerimizde sıcaklık rekoru kırılacak. Gece saatlerinde sıcaklık beklendiği gibi kendini hissettirdi. Şimdi ise gözler gündüz gelecek olan kavurucu sıcaklarda. Uzmanlardan 'Dışarı çıkmayın' uyarısı gelmişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde beklenen sıcaklık dereceleri...

Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için 'o gün' geldi... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı
Ufuk Dağ

Temmuz sonuna adım adım yaklaşırken kavurucu sıcaklar hem gündüz hem gece saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde gökyüzü genellikle açık olacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için o gün geldi... Dışarı çıkmayın uyarısı 1

HANGİ İL KAÇ DERECE OLACAK?

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar tehlikeli seviyelere ulaşacak. Bugün bazı büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • İstanbul: 37°C
  • Ankara: 37°C
  • İzmir: 40°C
  • Antalya: 38°C
  • Diyarbakır: 44°C
  • Manisa: 43°C
  • Denizli: 42°C
  • Gaziantep: 42°C
  • Mardin ve Siirt: 41°C

Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için o gün geldi... Dışarı çıkmayın uyarısı 2

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’in iç kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış görülebilir.

Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için o gün geldi... Dışarı çıkmayın uyarısı 3

'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Güneşin dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı önlem alınması gerekiyor.

Gecesi uyutmadı gündüzü kavurmaya başladı! İstanbul için o gün geldi... Dışarı çıkmayın uyarısı 4

ORHAN ŞEN DÜN UYARMIŞTI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen dün sosyal medya hesabından şu uyarıyı yapmıştı;

"Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27 C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C... Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."

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Ankara İstanbul İzmir Orhan Şen rekor sıcaklık
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