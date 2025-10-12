HABER

Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi

Kadın cinayetleri canımızı yakmaya devam ediyor. Son kahreden haberin adresi Manisa oldu. Geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Adıgüzel Aybar, 3 çocuk annesi eşi Hasibe Aybar'ı tüfekle vurarak katletti. Cani gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Adıgüzel Aybar (50) tarafından tüfekle vurulan Hasibe Aybar (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GEÇİM SIKINTISI TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar’a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

3 ÇOCUK ANNESİNDEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

