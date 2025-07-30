Gelecek Partisi İl Başkanı taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda, il ve ilçe teşkilatlarında 29 kişinin toplu istifa emesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül'ün İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bozyaka Emniyet Amirliği’ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA, Beyazgül'ün cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖREVDEN ALINDI

Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, X hesabından gözaltına alınan Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı.

Ünal, "İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekaleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır