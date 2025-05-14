Gelecek Partisi'nden AK Parti’ye bir transfer daha! İstifa etti…

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nde önemli bir istifa daha yaşandı. Daha öncede vekillerini AK Parti'ye kaptıran Gelecek Partisi'nin Konya Milletvekili Hasan Ekici de partisinden ayrıldı.

AK PARTİ'YE KATILACAK

Gazeteci Sinan Burhan, Hasan Ekici'nin bugün AK Parti Grup toplantısı sonrası AK Parti'ye katılacağını söyledi. Ekici'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

GELECEK PARTİSİ'NDEKİ İLK İSTİFALAR DEĞİL

Öte yandan Gelecek Partisi'nde daha önce de istifalar yaşanmıştı. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da daha önce Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır