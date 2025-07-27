Geleneksel 'Çırak Projesi': Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi’nden geleceğe yatırım...

Ahilik kültürünü yaşatma amacıyla faaliyet gösteren Afyonkarahisar Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği, Sandıklı Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle geleneksel Çırak Projesi’ni bu yıl da sürdürüyor.

Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da, meslek öğrenmek isteyen gençler ve çocuklar, istedikleri alandaki esnaflarla eşleştirilerek çırak olarak yönlendirildi. İlçede büyük ilgi gören projeye hem ailelerden hem de esnaflardan talepler geldi.

Bu yıl, yaklaşık 15 çocuk ve genç, ilçede faaliyet gösteren aşçı, elektrikçi, demir doğramacı, kasap, klima ve buzdolabı tamircisi, berber, sıhhi tesisatçı, garson, kuaför, motor ve kaporta ustası, mobilyacı gibi 14 farklı meslek erbabının yanında çıraklık yapmaya başladı.

Projenin temel amacı; el emeği ve ustalık gerektiren mesleklerin gelecek nesillere aktarılması, meslek sahibi olmayan gençlerin yönlendirilmesi ve geleneksel Ahilik anlayışının yaşatılması. Yaz tatili boyunca hem meslek öğrenen hem de kendi harçlıklarını kazanan gençler, bu proje sayesinde hayata erken yaşta hazırlanma fırsatı buluyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır