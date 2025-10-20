HABER

Geleneksel oyunlar tırı Düzce’de

Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyan Geleneksel Oyunlar Tırı, Düzce’de öğrencilerle buluştu.Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte; her yaştan katılımcı, geleneksel oyunlarla hem eğlenecek hem de kültürel mirasımıza tanıklık ediyor.Düzce Valiliği Kampüsü ??" Havuzlu Bahçe’de düzenlenen etkinlik alanını ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdü

Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyan Geleneksel Oyunlar Tırı, Düzce’de öğrencilerle buluştu.
Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte; her yaştan katılımcı, geleneksel oyunlarla hem eğlenecek hem de kültürel mirasımıza tanıklık ediyor.
Düzce Valiliği Kampüsü ??" Havuzlu Bahçe’de düzenlenen etkinlik alanını ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek oyunlara katıldı, geleneksel sporların önemine dikkat çekti.

Düzce
