Gelin aracının önünü kesti, 50 TL aldı, beğenmedi

Adana’da gelin arabasının önünü kesip para isteyen bir kişinin, verilen 50 TL’yi beğenmeyip aracın kaputunda bir süre gitmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar ve caddelerde sinyalizasyonlu kavşaklarda bekleyip cam silen bir kişi gördüğü gelin aracının önünü kesti. Damattan para isteyen cam silici 50 TL aldı. Ancak 50 TL’yi beğenmeyen cam silici gelin aracının kaputuna yatarak daha fazla para istedi. Bunu kabul etmeyen damat aracı hareket ettirdi. Buna rağmen cam silici aracın kaputunda bir süre gitti. Damat, cam silicinin kaputtan inmesi için aracı hızlandırıp sağa sola savurdu. Buna rağmen cam silici araçtan inmedi. Cam silici daha fazla para alamayacağını anlayınca aracın kaputundan inip olay yerinden uzaklaştı. Gelin aracı da yoluna devam etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana
