Gemini artık "her şeyinizi" bilecek: Google, maillerinizi ve fotoğraflarınızı tarayan "Kişisel Zeka"yı tanıttı!

Google, Gemini için "Kişisel Zeka" özelliğini duyurdu. Bu özellik açıldığında artık Gemini; Gmail, YouTube ve Fotoğraflar'daki verilerinizi birbirine bağlayarak sohbetlerde kullanabilecek.

Enes Çırtlık

Google, yapay zekası Gemini için yeni özellikler duyurmaya devam ediyor. Yazılım devi son olarak Gemini için "Kişisel Zeka" özelliğini tanıttı.

GEMINI'YE 'KİŞİSEL ZEKA GELDİ: ANCAK İSTEĞE BAĞLI

GSMArena'nın aktardığı bilgilere göre, "Kişisel Zeka", isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor. Açıldığında ise; Gmail, YouTube, Google Arama ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalardaki bilgileri birbirine bağlıyor ve Gemini bu bilgileri kullanıcıyla olan sohbetlerde kullanabiliyor.

Google'a göre Kişisel Zeka'nın ana gücü, soruları yanıtlamak için e-postalar ve fotoğraflar gibi kişisel öğelerden belirli ayrıntıları çekip çıkarabilmesi. Google, bu özelliğin metin, fotoğraf ve videolarda çalışarak “kullanıcıya özel yanıtlar” sağladığını belirtiyor.

Kişisel Zeka etkinleştirildiğinde Gemini, özel istekleri yanıtlamak ve bir şeyler yapmak üzere verilere erişiyor; ancak bu veriler zaten Google'da barındırıldığı için hassas verileri başka bir yere göndermek gerekmiyor.

GEMINI KİŞİSEL ZEKA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bu özellik, önümüzdeki hafta boyunca ABD'deki uygun Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulacak. Özellik web, Android ve iOS platformlarında çalışıyor.

Özelliğin ulaşıp ulaşmadığını Gemini uygulamasına veya web sitesine gidip, ardından Ayarlar > Kişisel Zeka yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Buradan Gemini'a hangi uygulamaları bağlamak istediğinizi seçebilirsiniz.

