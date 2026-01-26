HABER

Gemini destekli yeni Siri için tarih verildi! Apple ve Google ortaklığının meyvesi olacak

Mark Gurman, Apple'ın Google Gemini destekli daha kişiselleştirilmiş yeni Siri’yi tanıtmayı planladığı tarihi açıkladı. Bu Siri, iOS 26.4 ile iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde, görevleri daha akıllı şekilde yerine getirebilecek.

Enes Çırtlık

Google ile Apple, geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak, Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirilmesi için işbirliğe gittiklerini açıklamıştı. Şirketlerin açıklamasında, bu kapsamda, Apple'ın "Apple Foundation Models"in yeni neslinin, Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve bulut teknolojisi temel alınarak inşa edileceği kaydedilmişti.

Öte yandan açıklamada, bu modellerin bu yıl içinde gelecekteki Apple Intelligence özelliklerine güç vereceği vurgulanmıştı. Buna daha kişiselleştirilmiş bir Siri'nin de dahil olduğu belirtilmişti. Şimdi ise Apple'ın Gemini destekli yeni Siri'yi tanıtacağı tarihe ilişkin bir iddia ortaya çıktı.

YENİ SİRİ NE ZAMAN GELECEK? İŞTE APPLE'IN TANITMAYI PLANLADIĞI TARİH

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yeni Siri'yi Şubat ayının ikinci yarısında tanıtmayı ve işlevselliğini göstermeyi planlıyor.

Gemini destekli yeni Siri için tarih verildi! Apple ve Google ortaklığının meyvesi olacak 1

Apple'ın Siri'deki güncellemelerini göstermek için tam kapsamlı bir etkinlik mi düzenlemeyi planladığı, yoksa medya ile özel brifingler mi yapacağı henüz bilinmiyor.

IOS 26.4'ÜN BİR PARÇASI OLACAK

Gurman'a göre daha kişiselleştirilmiş Siri, Şubat ayında beta sürümü kullanıma sunulacak ve Mart veya Nisan başında genel kullanıma açılacak olan iOS 26.4'ün bir parçası olacak. Buna göre, yeni Siri, birkaç ay içinde iPhone 15 Pro veya daha yeni bir modele sahip tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Ayrıca Gurman'a göre, yeni Siri'nin görevleri yerine getirmek için kişisel verilerden ve ekran içeriğinden yararlanabilmesi gerekecek.

IOS 27 İLE SOHBET ROBOTUNA DÖNÜŞECEK

İddiaya göre Siri iOS 27'de ise daha da iyi olacak zira Apple'ın asistanı tam teşekküllü bir sohbet robotuna (chatbot) dönüştürmeyi ve kullanıcıların asistanla sürekli, karşılıklı konuşmalar yapmasına olanak tanımayı planladığı söyleniyor. Bu durumda Siri aslında ChatGPT veya Gemini'ye dönüşecek. Tek fark, herhangi bir uygulama gerektirmeden doğrudan iPhone, iPad ve Mac'in içine yerleştirilmiş olması olacak.

Gurman, Siri sohbet robotunun "Gemini 3 ile rekabet edebilir" düzeyde olacağını ve iOS 26.4 ile gelen daha kişiselleştirilmiş Siri'den "önemli ölçüde daha yetenekli" olacağını belirtti.

