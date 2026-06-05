HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber

Gemlik’te dün sabah saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Neşet Koçlu’dan acı haber geldi.

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber

Gemlik’te dün sabah saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Neşet Koçlu’dan acı haber geldi. Yaklaşık 24 saattir süren umutlu bekleyiş, AFAD ekiplerinin Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresi üstünde arazide yaptığı arama çalışmaları sonucunda sona erdi. Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber 1

Gemlik’te yaşayan Neşet Koçlu’nun dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, uzun süre ulaşamadıkları Koçlu için güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Yakınları, yaşlı adamı bulabilmek için sosyal medya üzerinden çağrılar yaparken, bölge halkı da arama çalışmalarına destek verdi.

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber 2

İhbar sonrası harekete geçen AFAD ekipleri, polis ve gönüllü vatandaşlarla birlikte geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Özellikle dere yatakları, kırsal alanlar ve yol güzergahlarında yoğun inceleme yapıldı.

Arama ekipleri, Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresinin üst kısımlarında otoban altında ve çevresinde yoğunlaştı. öğle saatlerinde yapılan aramalar sırasında Neşet Koçlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, savcılık incelemesinin ardından cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi.

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber 3

Gemlik’te kayıp şahıstan acı haber 4
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzm. Dr. Gül, ‘Cildinizdeki değişimleri hafife almayın’Uzm. Dr. Gül, ‘Cildinizdeki değişimleri hafife almayın’
Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadıKuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı

Anahtar Kelimeler:
Bursa yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.