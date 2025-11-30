HABER

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Sabah saatlerinde Tuzla'da meydana gelen kazada bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelere çarptı. Olay yerine gelen ekipler hemen müdahale etti. Aracın sürücüsünün Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu belirlendi. Genç doktordan acı haber geldi.

Ufuk Dağ

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

GİŞELERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre Savran’ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

