Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Kahreden olay, 6 Eylül saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Dün saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 32 yaşındaki Gülver’i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Buket Gülver’in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bugün Emre Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Gülver, Gülcü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ABLASI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI!

Buket Gülver’in ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Sevenlerinden tek isteğim dua" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır