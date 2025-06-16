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Genç kadın kaputun üzerine düştü! Kaza anı görüntülendi

Diyarbakır’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 24 yaşındaki Zeynep A.K., kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı. Zeynep A.K., kaza sonrası açıklama yaptı.

Genç kadın kaputun üzerine düştü! Kaza anı görüntülendi

Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

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‘ŞİKAYETÇİ OLMADIK’

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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