Genç kadına başörtüsünü kastederek hakaret etmiş! Marmaray'daki darp olayında yeni görüntü: "20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor"

Marmaray'da yer verme tartışması kanlı bitti, sosyal medyada ortalık karıştı. Darbedilen şahısla öncesinde tartışan Z.A. ifadesinde yaşananları bir bir anlatıp 'hakaret' iddiasını da dile getirdi. D.E.'nin şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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ARBEDE TRENDE BAŞLADI, İSTASYONDA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda D.E. ile kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D., D.E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yer tartışmasının başladığı anlarda D. E.'nin genç kadına hakaret ettiği iddia edildi.

"BAŞÖRTÜMÜ KASTEDEREK HAKARET İÇERİKLİ KONUŞMALAR YAPMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

D.E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Z.A. emniyette verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Trene binerken bana 'Çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'Ağabey özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim.

"'20 YAŞINDAKİ KIZ 'YA SABIR YA SELAMET ÇEKİYOR' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ"

Onu teskin etmek için 'Ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım."

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Z.A. , olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek D.E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Z.A.'nın ağlayarak Marmaray'dan çıktığı anlar yer aldı. (DHA)