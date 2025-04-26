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Genç kızın taciz korkusu... Kendini takip eden kişiyi kameraya çekti: "Seni polise veririm"

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Genç kadının arabaya yaklaşarak, "Amca seni polise veririm" dediği anlar görüntüye yansıdı.

Genç kızın taciz korkusu... Kendini takip eden kişiyi kameraya çekti: "Seni polise veririm"

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolda yürüyen genç kız, taciz korkusu yaşadı. Kendisini arabayla takip ettiğini iddia ettiği kişiyi kayda alan kadın, "Seni polise veririm" dediği anlar da yer aldı. Bu sözlerin ardından şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

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ARACIN YANINA GİDEREK KAYDA ALDI

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, kendisini takip ettiği bir araç sürücüsünden korktuğunu iddia edip, cep telefonu kamerasıyla şüpheli sürücüyü kayda almaya başladı. Aracın yanına gelen kadın "Seni polise veririm" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşan kadın, kendisinin takip edildiğini iddia ederek korkusunu dile getirdi.

Polis görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi
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