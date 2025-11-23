Genç öğrencinin kız yurdunda şüpheli ölümü! Acı haber bugün geldi

Hakkari'den Ankara’ya okumaya gelen Mizgin Ertekin, Polatlı ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalıyordu. Yurttan düşünce ağır yaralanan Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE GÜNLER SONRA ÖLDÜ

Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Ertekin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Mizgin Ertekin’in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Genç kızın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır