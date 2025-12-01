HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Genç sporcu evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde genç sporcu evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, sporla ilgilenen Mehmet Dıvarcı’dan (29) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Genç sporcu evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde genç sporcu evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sporla ilgilenen Mehmet Dıvarcı’dan (29) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dıvarcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri evde detaylı inceleme gerçekleştirirken olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine toplantısı başladıKabine toplantısı başladı
Çevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldıÇevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.