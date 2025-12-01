HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Genç yaşta diz ağrısı neden olur? Gençlerde diz ağrısının nedenleri

Vücudumuzun en çok hareket eden eklemlerinden biri olan diz, günlük yaşamın temposuna en hızlı uyum sağlayan yapılardan biridir. Merdiven çıkarken, yürürken veya basit bir hareketi tamamlarken bile dizlerimiz önemli bir görev üstlenmektedir. Bu kadar sık kullanılan bir eklem, yaş gözetmeksizin zaman zaman zorlanabilmektedir. Özellikle genç yaşlarda hissedilen diz ağrısı kişileri düşündürmektedir. Peki, genç yaşta diz ağrısı neden olur?

Genç yaşta diz ağrısı neden olur? Gençlerde diz ağrısının nedenleri
Hacer Atik

Genç yaşta hissedilen diz ağrısı çoğu zaman beklenmedik bir durum olarak değerlendirilmektedir. Oysa bu tür şikayetler, eklemin yapısal yükünü artıran alışkanlıklar, anlık zorlanmalar veya tekrarlayıcı hareketler sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bazen de altta yatan daha kapsamlı bir sorun olabilmektedir. Bu yüzden genç yaşta görülen diz ağrısı, hafife alınmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diz ağrısı nedir?

Diz ağrısı, diz eklemini oluşturan kemik, kıkırdak, bağ, tendon ve yumuşak dokularda ortaya çıkan bir rahatsızlık hissidir. Bu ağrı, hafif bir hassasiyetten günlük hareketleri kısıtlayan şiddetli bir yakınmaya kadar farklı düzeylerde görülebilmektedir.

Diz ağrısı, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir durum olduğu için dikkatle değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

Genç yaşta diz ağrısı neden olur?

Genç yaşta ortaya çıkan diz ağrısı, çoğu zaman beklenmedik bir durum olarak değerlendirilse de eklemin yapısal yükünü etkileyen çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Gençlerde ağrıya yol açan nedenler genellikle yaşam tarzı, sportif faaliyetler, gelişim süreci ve eklem yapısındaki bireysel farklılıklara bağlıdır. Gençlerde görülen diz ağrısının başlıca sebepleri şu şekildedir:

  • Spor sırasında ani hareketler, uygunsuz ısınma veya ekleme aşırı yük bindiren çalışmalar diz çevresindeki dokuları zorlayabilmektedir.
  • Uzun süreli oturma veya düşük kas aktivitesi, özellikle uyluk ve kalça kaslarında zayıflığa yol açarak dize binen yükü artırabilmektedir.
  • Duruş bozuklukları, eklem üzerine uygulanan kuvvetin dengesiz dağılmasına sebep olabilmektedir.
  • Ergenlik dönemindeki hızlı uzama, diz çevresindeki kas ve bağların uyum sağlamasını zorlaştırarak ağrıya sebep olabilmektedir.
  • Düşmeler, çarpmalar veya zorlanmalar zamanla ağrıya sebep olabilmektedir.
  • Nadiren de olsa bağ dokusunda veya eklem içinde ortaya çıkan iltihabi durumlar gençlerde diz ağrısına sebep olabilmektedir.

Bu yüzden genç yaşta hissedilen diz ağrısı, sadece geçici bir durum olarak görülmemelidir. Tekrarlayan, sürekli devam eden veya hareketi kısıtlayan durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Genç yaşta diz ağrısı belirtileri nelerdir?

Gençlerde ortaya çıkan diz ağrısı, şikayetin kaynağına göre farklı şekillerde hissedilebilmektedir. Genç yaşta diz ağrısında görülebilecek başlıca belirtiler şu şekildedir:

  • Hareketle artan ağrı,
  • Dinlenme sonrası dizde tutukluk veya gerginlik,
  • Eklem çevresinde hissedilen ödem veya şişlik,
  • Hareket esnasında diz ekleminden gelen klik veya takılma benzeri sesler,
  • Adım atarken dengenin azalması veya anlık kontrol kaybı,
  • Spor sırasında performans düşüşü,
  • Diz kapağı çevresinde veya eklemde hassasiyet ve dokunma ile artan rahatsızlık.

Genç yaşta diz ağrısı nasıl tedavi edilir?

Genç bireylerde diz ağrısının tedavisi; ağrının kaynağına, şiddetine ve süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden ilk yaklaşım, genellikle eklem üzerindeki yükü azaltmaya, dokuların iyileşmesini desteklemeye ve ağrıyı tetikleyen faktörleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tedavi sürecinde kullanılan temel yöntemler şu şekildedir:

  • Ağrıyı artıran hareketlerin azaltılması, yüksek yoğunluklu sporların geçici olarak sınırlandırılması,
  • Dizin veya diz ekleminin zorlanmasından sonra kısa süreli soğuk uygulamalar, ödem ve hassasiyeti azaltmaya yardımcı olmaktadır.
  • Fizyoterapist eşliğinde uygulanan hedefe yönelik egzersizler, diz çevresi kaslarının dengelenmesini ve eklem yükünün düşmesini sağlamaktadır.
  • Spor ve günlük kullanımda destekleyici taban ve denge sağlayan ayakkabılar tercih edilmelidir.
  • Şişlik, hareket kısıtlığı, travma sonrası başlayan ağrı veya uzun süre geçmeyen yakınmalarda ortopedik ya da fizik tedavi değerlendirmesi gerekebilmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındıMersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Zelenskiy, Macron ile bir araya geldiZelenskiy, Macron ile bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
diz ağrısı genç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.