Gençlik merkezinde Vali'ye tahsis edilmiş odada... Gülistan Doku dosyasına girdi: 'Son derece vahim'

Türkiye, yıllar sonra Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, genç kızın cinayete kurban gittiği ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. 7 ilde gerçekleşen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlunun da olması büyük yankı uyandırdı.

Herkes 'Gülistan Doku'ya ne oldu?' sorusuna yanıt ararken, soruşturmayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

'Daraltılmış baz raporu'ndaki detayları açıklayan TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik, Gülistan Doku soruşturmasında son kırılmanın geçtiğimiz cuma günü yaşandığını belirtti.

Dosyaya giren “daraltılmış baz raporu” sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiğini ve operasyon için düğmeye bastığını belirten Atik, belirlenen 3 lokasyonun ve burada yaşananların soruşturmada kritik önem taşıdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla detayları anlatan Atik, şu ifadelere yer verdi;

"GENÇLİK MERKEZİNDE '3. KATTA VALİYE TAHSİS EDİLMİŞ BİR ODA'

"Soruşturma kapsamında en dikkat çeken başlıklardan biri ise tarafların bir araya geldiği öne sürülen adresler oldu. İddialara göre, buluşmanın gerçekleştiği gençlik merkezi içerisinde “3. katta valiye tahsis edilmiş bir oda” olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia, dosyanın seyrini değiştirebilecek kritik detaylar içeriyor.

"SON DERECE VAHİM" DETAYLAR

Yetkililer, söz konusu buluşmaya ilişkin detayların soruşturmanın selameti açısından şu aşamada paylaşılmadığını belirtirken, dosyada yer alan bazı ifadelerin “son derece vahim” olduğu vurgulanıyor. Bu ifadelerin ilerleyen süreçte kamuoyuna yansıyabileceği kaydediliyor.

DİĞER İKİ LOKASYONUN ÖNEMİ NEDİR?

• İkinci lokasyon: Gençlik Merkezinde yaşandığı iddia edilen olayın ardından şüphelilerin, Gülistan Doku’nun çalıştığı yere gittikleri ve şahısların girişinden kısa süre sonra Doku’nun iş yerinden ayrıldığı; ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı iddia edilen gelişmelerin yaşandığı kafe.

• Üçüncü lokasyon: Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer. Baz verilerine göre diğer şüphelilerle birlikte “Erdoğan” isimli bir kişinin de aynı bölgede sinyal verdiği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Meclis’te yaptığı açıklamada, Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu’nun kendisine geldiğini, kendisinin de “Nereye giderse gitsin, sonuna kadar gidilsin” ifadelerini kullandığını söylemişti. Gelinen noktada, süreci yürüten adli makamların kararlılığı kamuoyu tarafından takdirle izleniyor.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in soruşturmayı derinleştiren adli makamlara bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum."