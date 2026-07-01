Gene Wilder’ın sesi yapay zekayla yeniden üretildi

Netflix, 1971 yapımı Charlie and the Chocolate Factory filminde Willy Wonka’yı canlandıran Gene Wilder’ın sesini, ElevenLabs ile geliştirilen yapay zeka destekli bir yeniden üretimle yeni reality şovuna taşıdı.

NETFLIX YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞ GENE WİLDER’IN SESİNİ KULLANACAK

Engadget'ın haberine göre şovda, hem kitaptan hem de 1971 yapımı film uyarlamasından ilham alan görevler yer alacak. Gene Wilder, söz konusu filmde çikolata fabrikasının sahibi Willy Wonka karakterini canlandırmıştı.

Netflix, bu yeni reality şovunda Wilder’ın sesinin yapay zeka ile yeniden oluşturulmuş bir versiyonunu kullanacak.

SES NASIL YENİDEN ÜRETİLDİ?

Netflix, Gene Wilder’ın sesinin yeniden üretimi için ElevenLabs ile çalıştı. ElevenLabs, yapay zeka destekli ses üretimiyle bilinen bir şirket.

Yapay zeka ile oluşturulan sesin, reality şovun fragmanında kullanılmış gibi göründüğü belirtiliyor. Değerlendirmeye göre bu ses, Wilder’ın Willy Wonka yorumunu andırıyor.

Ancak sesin fragmandaki kullanımının bazı izleyiciler için ürkütücü bir his yaratabileceği de ifade ediliyor.

WILDER’IN AİLESİNDEN ONAY ALINDI

Variety’nin haberine göre sesin yeniden oluşturulması, Gene Wilder’ın mirasçılarıyla işbirliği içinde ve eşinin onayıyla yapıldı.

Bu onay, vefat etmiş bir sanatçının sesinin yeniden üretilmesi söz konusu olduğunda en temel etik beklentilerden biri.

Ancak yapay zeka ile ünlü kişilerin taklit edilmesi konusundaki etik tartışmalar sürüyor.