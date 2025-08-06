HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Genelkurmay Başkanlığı'nda devir teslim: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu göreve başlayacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar doğrultusunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye ayrılırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Diğer kuvvet komutanlarının görev süreleri uzatılırken, terfi ve emeklilik işlemleri de gerçekleşti.

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı, Orgeneral Metin Gürak Emekli Oldu, Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Yeni Genelkurmay Başkanı Oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın emekliye ayrılması ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atanması oldu. Bu atama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Orgeneral Metin Gürak'ın emekliye ayrılmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yapmış, deneyimli bir komutan olarak biliniyor. Bayraktaroğlu'nun atanması, güvenlik uzmanları tarafından TSK'nın modernizasyon ve operasyonel etkinliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki devir teslim töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Törenle birlikte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yeni görevine resmen başlayacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanı olarak görev yapacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kezer Çayı'nda akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarıldıKezer Çayı'nda akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarıldı
ABD'den Hindistan'a gümrük vergisi! ABD'den Hindistan'a gümrük vergisi!

Anahtar Kelimeler:
yaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Hayat adeta durdu: Termometreler 54 dereceyi gösterdi!

Hayat adeta durdu: Termometreler 54 dereceyi gösterdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.