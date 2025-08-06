Genelkurmay Başkanlığı'nda devir teslim: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu göreve başlayacak

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı, Orgeneral Metin Gürak Emekli Oldu, Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Yeni Genelkurmay Başkanı Oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın emekliye ayrılması ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atanması oldu. Bu atama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Orgeneral Metin Gürak'ın emekliye ayrılmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yapmış, deneyimli bir komutan olarak biliniyor. Bayraktaroğlu'nun atanması, güvenlik uzmanları tarafından TSK'nın modernizasyon ve operasyonel etkinliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki devir teslim töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Törenle birlikte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yeni görevine resmen başlayacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanı olarak görev yapacak.