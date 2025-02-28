HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Genizden gelen akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Genizden gelen akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.02.2025 13:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’da oruç tutan insanların aklına orucun bozulma riskiyle alakalı bazı konular takılabilmektedir. Bu konulardan biri oruç tutarken geniz akıntısının oluşmasıdır. Sinüs ile burun bölgesinde çok fazla salgı birikimi olduğunda bu salgı boğaz bölgesinden aşağı doğru akmaktadır. İnsanı son derece rahatsız eden öksürük, boğaz ağrısı gibi sorunların görülmesine neden olan bu durum geniz akıntısı olarak tanımlanır. Peki, genizden gelen akıntı orucu bozar mı, geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Genizden gelen akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Ramazan ayı boyunca insanlar oruç tutmakta ve çeşitli ibadetleri yapmaktadır. Oruç tutarken bazı kişiler üst solunum yollarını etkileyen grip, sinüzit, alerji gibi çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Bu tür hastalıklarda kimi zaman geniz akıntısı denilen durum ortaya çıkabilir. Geniz akıntısında akan mukus direkt olarak boğaz bölgesinden aşağı doğru indiği için bu durum oruç tutan insanları oruçlarının bozulacağı düşüncesine sevk edebilir.

Genizden gelen akıntı orucu bozar mı?

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tanımlanan bir aydır. Bu mübarek ay süresince yapılan en büyük ibadet oruç tutma eylemini gerçekleştirmektir. Herhangi bir hastalığı olmayan birçok kişi oruç tutmaya niyet etmektedir. Ancak özellikle kış döneminde soğuk havadan kaynaklı bazı kişilerin grip, nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklığı çok güçlü olmayabilir ve bu durum hastalığa davetiye çıkarabilir.

Üst solunum yolları hastalıklarında yaygın olarak görülen belirtilerden biri geniz akıntısıdır. Geniz akıntısı insan vücudunun kendi başına ürettiği bir mukustur. Bu mukus burun bölgesinden boğaz tarafına doğru aktığında insanlar bu mukusu yutmak zorunda kalabilmektedir. Geniz akıntısı, vücudun kendi oluşturduğu bir mukus olduğundan yanlışlıkla yutulsa dahi oruca herhangi bir zararı yoktur.

Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Oruç tutan kişilerin oruçlarının bozulmaması için birtakım konulara dikkat etmesi ve yeme içme gibi davranışlardan uzak durması en önemli noktalardan biridir. Dışarıdan herhangi bir besin alındığında ya da içildiğinde oruç bozulabilmektedir. Fakat bu durum geniz akıntısına sebep olan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler için geçerli değildir.

Geniz akıntısı doğal bir salgı niteliğini taşıdığından kişiler bu akıntıyı bilinçsizce yutabilmektedir. Bu akıntı dışarıdan giren bir gıda olmadığından orucu zayıflatmamakla birlikte bozulmasına da sebebiyet vermemektedir. İnsan vücudunun kendiliğinden oluşturduğu bu akıntı yanlışlıkla yutulsa dahi orucun bozulmasına neden olan faktörler arasında değildir.

En uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çektiEn uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çekti
7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.