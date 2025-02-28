Genizden gelen akıntı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Ramazan ayı boyunca insanlar oruç tutmakta ve çeşitli ibadetleri yapmaktadır. Oruç tutarken bazı kişiler üst solunum yollarını etkileyen grip, sinüzit, alerji gibi çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Bu tür hastalıklarda kimi zaman geniz akıntısı denilen durum ortaya çıkabilir. Geniz akıntısında akan mukus direkt olarak boğaz bölgesinden aşağı doğru indiği için bu durum oruç tutan insanları oruçlarının bozulacağı düşüncesine sevk edebilir.

Genizden gelen akıntı orucu bozar mı?

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tanımlanan bir aydır. Bu mübarek ay süresince yapılan en büyük ibadet oruç tutma eylemini gerçekleştirmektir. Herhangi bir hastalığı olmayan birçok kişi oruç tutmaya niyet etmektedir. Ancak özellikle kış döneminde soğuk havadan kaynaklı bazı kişilerin grip, nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklığı çok güçlü olmayabilir ve bu durum hastalığa davetiye çıkarabilir.

Üst solunum yolları hastalıklarında yaygın olarak görülen belirtilerden biri geniz akıntısıdır. Geniz akıntısı insan vücudunun kendi başına ürettiği bir mukustur. Bu mukus burun bölgesinden boğaz tarafına doğru aktığında insanlar bu mukusu yutmak zorunda kalabilmektedir. Geniz akıntısı, vücudun kendi oluşturduğu bir mukus olduğundan yanlışlıkla yutulsa dahi oruca herhangi bir zararı yoktur.

Oruçluyken geniz akıntısı orucu zayıflatır mı?

Oruç tutan kişilerin oruçlarının bozulmaması için birtakım konulara dikkat etmesi ve yeme içme gibi davranışlardan uzak durması en önemli noktalardan biridir. Dışarıdan herhangi bir besin alındığında ya da içildiğinde oruç bozulabilmektedir. Fakat bu durum geniz akıntısına sebep olan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler için geçerli değildir.

Geniz akıntısı doğal bir salgı niteliğini taşıdığından kişiler bu akıntıyı bilinçsizce yutabilmektedir. Bu akıntı dışarıdan giren bir gıda olmadığından orucu zayıflatmamakla birlikte bozulmasına da sebebiyet vermemektedir. İnsan vücudunun kendiliğinden oluşturduğu bu akıntı yanlışlıkla yutulsa dahi orucun bozulmasına neden olan faktörler arasında değildir.