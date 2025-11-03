HABER

GEO (Generative Engine Optimization) nedir, SEO’dan farkı nedir?

İngilizce karşılığı Search Engine Optimization olan arama motoru optimizasyonu, kısaca baş harflerinden oluşan SEO ifadesi ile bilinmektedir. Arama motoru optimizasyonu arama motorlarını geliştirme ve iyileştirme çalışmaları olarak tanımlamaktadır.

Ferhan Petek

Arama motoru optimizasyonu ya da kısaca SEO bir internet sitesine ya da bir web sayfasına arama motorları aracılığı ile gelen web trafiğinin sayısını ve kalitesini arttırma süreci olarak açıklanmaktadır. SEO, direkt olarak ücretli ya da ücretsiz trafik hedefinde çalışmaktadır. Resim aramaları, akademik aramalar, video aramaları, haber aramaları, sektöre özgü aramalar ücretsiz trafik başlığı altındadır ve farklı türdeki aramalardan kaynaklı olabilir.

Yapay zeka sistemlerinde algoritmalar son derece önemlidir. Artificial intelligence (Ai) aramalarında algoritmalar kullanılır. AI arama algoritması yapay zeka ve makine öğrenimlerinde kullanılır ve verimliliği, performansı dengede tutar. Belli problemleri çözebilmek ya da belli bir hedefe ulaşabilmek için tasarlanan yol olarak ifade edilen algıoritmalar bir anlamda sonlu işlemler kümesidir. Yapay zeka destekli arama motorlarının beklentilere ve yeteneklere uyum sağlaması için bir optimize sürecine gereksinimi vardır.

GEO (Generative Engine Optimization) nedir?

Kısaca GEO ya da Generative Engine Optimization dijital içeriklerin yapay zeka destekli olan arama motorları için optimize edilmesini hedefleyen bir stratejidir. İçeriklerin yapay zeka tarafından etkin bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan GEO, geleneksel ve güncel teknikler kullanmaktadır.

Geleneksel olan stratejilere göre içerikler belli anahtar kelimeler ve metrikler üzerinden sıralanır. Odakta anahtar kelimeler ve metrikler olur. Ancak teknolojik gelişmelerden sonra evrim yaşanmış ve optimizasyon gereksinimlerine göre gelişmeler gerçekleşmiştir.

Yapay zeka algoritmaları genel olarak üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme ve güçlendirmeli öğrenme teknikleridir. Algoritmalar büyük ölçekli verileri, yinelemeli işlemleme ile bir araya getirerek çalışır. Esneklik, değişiklik ve güncellemelere uygunluk algoritmaların temel kurallarındandır. Ayrıca algoritma, programlamaya uygun olmalı ve bir programlama diline bağımlı olarak çalışmamalıdır.

GEO’nun (Generative Engine Optimization) SEO’dan farkı nedir?

Klasik olan SEO, anahtar kelime odaklıdır. Meta etiket düzenlemeleri ve güçlü geri link profilleri aracılığı ile internet sitelerini arama motoru sonuç sayfalarında en üst sıralara taşır. SEO’nun sınırları kullanıcıların AI destekli özet yanıtlar ve sesli asistanlar ile bilgiye direkt olarak ulaşma eğiliminde olmaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu noktada SEO’nun uğradığı teknolojik yenilikler ve gelişmeler hem listelemelere hem de Aİ yanıtlarına kaynak olacak şekilde yapılandırılmasını gerektirmektedir.

GEO ve SEO arasında geleneksel ve teknolojik olmalarının yanı sıra birçok fark bulunmaktadır. Genel olarak GEO SEO farkı çeşitli başlıklarla açıklanabilir. Buna göre hedeflenen platformlar, ölçülen sinyaller, kullanıcı niyetli odaklanma, içerik yapısı, format, otorite, güvenilirlik, başarı kıstasları, stratejik öncelikler gibi başlıklar GEO ve SEO farkını ifade etmektedir.

  • Hedeflenen platformlar: SEO Google, Yandex gibi geleneksel arama motorlarına GEO ise ChatGPT gibi yapay zeka destekli yanıt bloklarına odaklıdır.
  • Ölçülen sinyaller: SEO’da ölçülebilir teknik sinyaller GEO’da ise semantik uyum gibi AI motorlarının tercih ettiği kriterler önem kazanır.
  • Kullanıcı niyetli odaklanma: SEO’da anahtar kelimeler GEO’da direkt yanıt veren bilgiler önemlidir.
  • İçerik yapısı ve format: SEO görsel alt etiketler gibi unsurlar bütün olarak ele alınır. GEO’da ise kısa yanıt blokları, AI destekli motorların yapılandırılmış taleplerine göre içerik hazırlanır.
  • Otorite ve güvenilirlik: SEO’da otorite alan adı geçmişi ile ölçülürken GEO’da içerikteki yetkinlik sinyalleri ön plandadır.
  • Başarı kıstasları: SEO’nun başarısı organik trafikle GEO ise AI yanıt bloklarıdan aldığı referanslarla ölçülür.
  • Stratejik öncelikler: SEO’da öncelik anahtar kelime yerleşimidir. GEO’da ise semantik kapsama alanı önemlidir.
