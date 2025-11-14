Gerçek mi sahte mi? Çinli şirketin yüzlerce insansı robot yürüttüğü video tartışma yarattı!

İnsansı robotlar artık fabrikalarda, depolarda ve hatta evlerde kullanılacak kadar gelişmiş duruma geldi. Ancak bu alandaki ilerlemeler yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çinli bir robotik şirketinin bu hafta yayımladığı bir video buna en güncel örnek oldu.

YÜZLERCE ROBOT UYUM İÇİNDE YÜRÜDÜ

Digital Trends'te yer alan habere göre, Çinli robotik şirketi UBTECH Robotics, bu hafta insansı robotu Walker S2'den yüzlercesinin uyum içinde yürüdüğünü gösterdiği iddia edilen bir video yayımladı.

Şirket, görüntülerle birlikte robotları ülke çapında birden fazla iş ortağına teslim ettiğini ve bunların endüstriyel ve ticari ortamlarda çalıştırılacağını duyurdu.

Ancak birçok kişinin dikkatini çeken video tartışmalara yol açtı.

O VİDEO GERÇEK DEĞİL Mİ?

Rakip robotik şirketi Figure’ın CEO’su Brett Adcock, videonun sahte olduğunu ve bilgisayar ortamında CGI ile oluşturulduğunu iddia etti.

2022’de Figure AI’ı kuran ve yakın zamanda Figure 03 adlı ev tipi bir insansı robot tanıtan Adcock, Walker S2 robotlarının başlarındaki ışık yansımalarındaki tutarsızlıklara dikkat çekti.

Adcock, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Şu robotun üzerindeki yansımaya bakın, sonra arkasındakilerle karşılaştırın. Öndeki robot gerçek, arkasındaki her şey sahte. Eğer bir kafa ünitesinde tavandaki bir sürü ışığın yansımasını görüyorsanız, bu CGI olduğunun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Haber kaynağı, görüntülerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için UBTECH’e ulaştığını belirtti, ancak Shenzhen merkezli şirket henüz yanıt vermedi.

VİDEODA BİR ETİKET YOK

Videonun sunuluş biçimi ve eşlik eden metinle birlikte bakıldığında, şirketin görüntüleri gerçek gibi aktardığı hissediliyor. Videonun hiçbir yerinde ise yapay zekâ veya CGI kullanıldığına dair bir ifade yer almıyor.

Şirket 2012’den beri faaliyet gösteriyor ve ilk insansı robotunu 2018’de tanıtmıştı.