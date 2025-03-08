Gerçek olduğuna inanılmıyordu: İlk fotoğrafları geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan Batı'ya 'Nükleer gözdağı'

Bir tarafta ABD'de ikinci başkanlık dönemini yaşayan Donald Trump, diğer tarafta ise totaliter lider Kim Jong-Un... Dünya bu iki isimden gelen çarpıcı çıkışlar ve hamleleri hayretle seyretmeye devam ediyor. Bugünün gündeminde ise Kim var. Kuzey Kore liderinin son hamlesi, düşman devletlere karşı bir gözdağı mahiyetinde...

'NÜKLEER SİLAH' MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretimi devam eden gemiler ve nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore’yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Ancak yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğini vurgulayan Kim, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi. Ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyleyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu.

FOTOĞRAFLARI İLK KEZ PAYLAŞILDI!

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı. Kim ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.

O dönemden bu yana Pyongyang’ın nükleer denizaltı ürettiğine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın Ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da, herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı. Son gelişme ile birlikte Pyongyang yönetimi nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır