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Gercüş’te iskeleden düşen taş ustası ağır yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen inşaat ustası ağır yaralandı.

Gercüş’te iskeleden düşen taş ustası ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Seki köyündeki çalışmak amacıyla inşaatı devam eden evde iskele kuran 60 yaşındaki inşaat ustası T.D., yüksekteki iskelede dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı usta, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kolunda ve bacağında kırıklar tespit edilen T.D., daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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