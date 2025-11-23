HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.Yaklaşık iki hafta önce yağışların başlamasıyla tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmaya girişti.

Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor 1

Yaklaşık iki hafta önce yağışların başlamasıyla tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmaya girişti. Çiftçiler, tohumlarını dedelerinden kalma yöntemlerle el ile toprakla buluşturuyor ardından traktörle çift sürüyor. Yağışların ekim sonrası da devam etmesini umduklarını belirten çiftçilerinden Hasan Tekin, ’’Son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Yağışlar düşmeyene kadar kimse başlamadı ekime. Gördüğünüz gibi her tarafta ekime başlandı. Tek umudumuz yağışların bundan sonrada devam etmesidir’’ dedi.

Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanlar bu iddianın peşine düştüAlmanlar bu iddianın peşine düştü
Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtulduKasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.