Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

Yaklaşık iki hafta önce yağışların başlamasıyla tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmaya girişti. Çiftçiler, tohumlarını dedelerinden kalma yöntemlerle el ile toprakla buluşturuyor ardından traktörle çift sürüyor. Yağışların ekim sonrası da devam etmesini umduklarını belirten çiftçilerinden Hasan Tekin, ’’Son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Yağışlar düşmeyene kadar kimse başlamadı ekime. Gördüğünüz gibi her tarafta ekime başlandı. Tek umudumuz yağışların bundan sonrada devam etmesidir’’ dedi.

Kaynak: İHA