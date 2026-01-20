HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı. haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başında kırıklar olduğu tespit edilen sürücü F.Ş., buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı 1

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da bir haftada 418 aranan şahıs yakalandıAydın’da bir haftada 418 aranan şahıs yakalandı
Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltıMuğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.