Gercüş’te şimşekler geceyi aydınlattı

İlçe merkezinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde yoğun şimşek hareketliliğiyle birleşti. Peş peşe çakan şimşekler karanlık geceyi parlak bir ışıkla kaplarken, o anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Şimşeklerin oluşturduğu ışık patlamaları ilçenin birçok noktasından net bir şekilde görülürken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Meteorolojik verilere göre, yağışın bölgede aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır