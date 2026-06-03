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Sadece yazmak yetmez! Elon Musk'ın X'inde 'videoyla tepki ver' dönemi resmen başladı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, gönderilere sadece yazarak tepki vermekle yetinmeyenlerin video ile yanıt vermelerini sağlayan yeni "Videoyla Tepki Ver" özelliğini tanıttı. Platform, Repost butonuna bir alternatif olarak konumlandırdığı "Videoyla Tepki Ver" ile özellikle içerik üreticilerini hedefliyor.

Sadece yazmak yetmez! Elon Musk'ın X'inde 'videoyla tepki ver' dönemi resmen başladı!
Enes Çırtlık

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal ağ X, platformdaki yorum türlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan yeni özelliği "Videoyla Tepki Ver"i kullanıma sundu.

Sadece yazmak yetmez! Elon Musk ın X inde videoyla tepki ver dönemi resmen başladı! 1

Özellik, Repost butonuna bir alternatif olarak konumlandırılıyor ve kullanıcıları gönderilere video ile yanıt vermelerini sağlıyor.

IOS KULLANICILARI HALİHAZIRDA KULLANABİLİYOR

X'in ürün başkanı Nikita Bier tarafından duyurulan ve özellikle içerik üreticilerini hedefleyen özellik, şu anda iOS'ta erişilebilir durumda. Şirket, özelliğin "yakında" Android ve web'e de geleceğini belirtti.

Şirket Nisan ayında, doğrudan bağlantıları kolaylaştırmaya daha fazla odaklanmak için Communities özelliğini sonlandırdığını açıklamıştı. Ayrıca içerik üreticileriyle yürüttüğü gelir paylaşımı programında değişiklikler yapmaya çalışmış; bunların bir kısmı gelen tepkiler nedeniyle geri alınmak ve yeniden ele alınmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk X Platformu
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