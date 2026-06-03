Sadece yazmak yetmez! Elon Musk'ın X'inde 'videoyla tepki ver' dönemi resmen başladı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal ağ X, platformdaki yorum türlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan yeni özelliği "Videoyla Tepki Ver"i kullanıma sundu.

Özellik, Repost butonuna bir alternatif olarak konumlandırılıyor ve kullanıcıları gönderilere video ile yanıt vermelerini sağlıyor.

IOS KULLANICILARI HALİHAZIRDA KULLANABİLİYOR

X'in ürün başkanı Nikita Bier tarafından duyurulan ve özellikle içerik üreticilerini hedefleyen özellik, şu anda iOS'ta erişilebilir durumda. Şirket, özelliğin "yakında" Android ve web'e de geleceğini belirtti.

Commentary is one of the most important pillars of X. And sometimes the best way to share your thoughts is with video.



Today we're launching a whole new way to make them:

React with Video



Tap the repost button and start recording with green screen, split screen, or… pic.twitter.com/iF3f8wctbK — Nikita Bier (@nikitabier) June 2, 2026

Şirket Nisan ayında, doğrudan bağlantıları kolaylaştırmaya daha fazla odaklanmak için Communities özelliğini sonlandırdığını açıklamıştı. Ayrıca içerik üreticileriyle yürüttüğü gelir paylaşımı programında değişiklikler yapmaya çalışmış; bunların bir kısmı gelen tepkiler nedeniyle geri alınmak ve yeniden ele alınmak zorunda kalmıştı.