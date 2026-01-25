Gercüş’te sis etkili oldu

Dün gece geç saatlerde başlayan sis bulutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçenin tamamını kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Gercüş, Batman ve Mardin karayolunda sürücüler zor anlar yaşıyor. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, sisin dün geceden bu yana hiç dağılmadığını belirterek, özellikle Ayrancı geçidi mevkiinde görüş açısının sıfıra yaklaştığını ifade etti.

Trafik ekipleri, bu güzergahı kullanacak olan vatandaşları kontrollü seyretmeleri ve sis farlarını mutlaka açık tutmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır