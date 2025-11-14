HABER

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında bir an dikkatlerden kaçmadı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan şehit cenazesinde en ön safta namaz kılmak için tartıştı.

Azerbaycan'da bulunan askerlerimizi Türkiye'ye getiren askeri kargo uçağımız, Gürcistan'da düşmüştü. Türkiye'yi yasa boğan olayda 20 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimiz bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

DİKKAT ÇEKEN AN

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde ebediyete uğurlayan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta namaza katılmak istedi. Yer olmayınca AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise arka safa geçmesi gerektiğini söyledi.

GERGİNLİK KAMERAYA YANSIDI

İki milletvekili arasında meydana gelen gerginlik ise kameralarca kaydedildi. Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.

14 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
