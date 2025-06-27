Geri döndü: İnsan eti yiyen “Yeni dünya vida kurdu” paraziti kabus oldu! Burun boşluğuna yerleşti canlı dokuları yedi: 19 günlük bir bebekte de görüldü!

Yıllar önce yok edildiği düşünülen “Yeni Dünya vida kurdu”, Güney Amerika’da yeniden hortladı. Honduras, Meksika ve çevresindeki ülkelerde hızla yayılan bu parazit, insan ve hayvan dokularını yiyerek ilerliyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan vakalar, özellikle Honduras’ın San Pedro Sula kentindeki bir hastanede dehşet yaratıyor.

BEYNE ULAŞMA TEHLİKESİ

57 yaşındaki Reina Avila, burnuna yerleşen parazit larvaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, cep telefonu kameralarıyla inceledikleri larvaların, Avila’nın burun boşluğunda canlı dokuları yiyerek derinlere ilerlediğini tespit etti. Parazitin larvaları, tırtıl formunda burun boşluğunda ilerliyor ve dokuları kemirerek hayati risk oluşturuyor. Uzmanlar, kurtçukların beyne ulaşma ihtimalinin hastanın hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

"EN GENÇ HASTA İSE 19 GÜNLÜK BİR BEBEK"

Honduras’ta son aylarda yüzlerce vaka raporlandı; en genç hasta ise yalnızca 19 günlük bir bebek. Parazit, genellikle açık yaraları olan veya bağışıklığı zayıf bireyleri hedef alıyor. Doktorlar, erken teşhisin hayatta kalma şansını artırdığını, ancak tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğabileceğini vurguluyor.

KAÇAK HAYVANCILIK SALGINI TETİKLEDİ

Uzmanlara göre, parazitin geri dönüşü kaçak hayvancılıkla doğrudan bağlantılı. Uyuşturucu kartellerinin para aklama yöntemi olarak kullandığı kaçak sığır taşımacılığı, bu parazitlerin yayılmasında kilit rol oynuyor. Korumasız sığırların derisinde taşınan larvalar, Honduras’tan Meksika’ya ve hatta kuzeye doğru sınırları aşıyor. Yetkililer, bu durumun kontrol altına alınmaması halinde salgının daha geniş bölgelere yayılabileceğini ifade ediyor.

ÖNLEM VE TEDAVİ ZORLUKLARI

Parazitin kontrol altına alınması için sıkı biyogüvenlik önlemleri ve uluslararası iş birliği gerekiyor. Ancak, kaçak hayvancılığın denetimsiz doğası bu çabaları zorlaştırıyor. Doktorlar, enfekte bireylerde larvaların cerrahi olarak çıkarılmasının gerektiğini, ancak bu işlemin dikkatli yapılması gerektiğini belirtiyor. Halk arasında panik yaratan bu durum, yerel sağlık sistemlerini de alarma geçirdi. Uzmanlar, açık yaraların temiz tutulması ve hayvanlarla temasta hijyene dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.