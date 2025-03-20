HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Geri manevra yapan araç yayaya çarptı: Kazanı anı kamerada

Geri manevra yapan araç yayaya çarptı: Kazanı anı kamerada

20.03.2025 22:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir aracın geri manevra yaparken çarptığı yaya hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geri manevra yapan araç yayaya çarptı: Kazanı anı kamerada

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner D. idaresindeki hafif ticari araç, geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Z.'ye (45) çarptı. Kaldırıma düşen adamı çevredeki vatandaşlar ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Fatih Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"
Anahtar Kelimeler:
Ordu Fatsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

Merak edilen rapor ortaya çıktı! İşte diplomaları iptal etme nedenleri...

Merak edilen rapor ortaya çıktı! İşte diplomaları iptal etme nedenleri...

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.