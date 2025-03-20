Geri manevra yapan araç yayaya çarptı: Kazanı anı kamerada

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner D. idaresindeki hafif ticari araç, geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Z.'ye (45) çarptı. Kaldırıma düşen adamı çevredeki vatandaşlar ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Fatih Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır