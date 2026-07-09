HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD, İran'daki nükleer santralin çevresini hedef aldı

İran'a bağlı Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı yaptığı açıklamada "İran'ın güneyindeki Buşehr Nükleer Santralinin çevresi ABD ordusunca hedef alındı" dedi. İran medyası da geçtiği haberlerde Basra Körfezi'nde yer alan Buşehr eyaletinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Gerilim tırmanıyor! ABD, İran'daki nükleer santralin çevresini hedef aldı

Fars Haber Ajansı'na göre, Buşehr eyaletinde 2 patlama sesi duyuldu. Haberde, patlamanın nedeni belirtilmezken konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

Ayrıca ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'e İHA ve füze saldırısı nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlarına korunaklı yerlere sığınmaları çağrısı yaptı
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'nın ihracatı mayısta yüzde 0,9 arttıAlmanya'nın ihracatı mayısta yüzde 0,9 arttı
Rize’de şehir içi su şebekesine 100 milyon Euroluk çözümRize’de şehir içi su şebekesine 100 milyon Euroluk çözüm

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.