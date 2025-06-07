Gerilimde yeni gelişme! Musk, Trump'ın Epstein dosyasında olduğunu iddia etmişti... Geri adım atıp paylaşımı sildi

Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a büyük destek veren Elon Musk, Trump yönetiminin vergi indirimlerini kapsayan tasarısını eleştirmiş, ikilinin arası açılmıştı.

MUSK GERİ ADIM ATTI

Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrılırken, ikili arasında suçlamalar gündeme gelmişti. Son olarak yeni parti kurmak için kamuoyu yoklaması yapan Musk'tan bu kez geri adım geldi.

"TRUMP, EPSTEİN DOSYALARINDA" İDDİASI

Musk, 'Büyük bomba' olarak paylaştığı iddiasında Trump'ın adının Epstein dosyasında geçtiğini öne sürdü ve "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu" dedi.

MUSK, PAYLAŞIMINI SİLDİ

Musk'ın bu iddiası dünya kamuoyunda geniş yer bulurken, konuyla ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Elon Musk, Trump’ın pedofili olduğunu iddia ettiği X postunu sildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanlığı yapan Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.