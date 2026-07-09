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Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda düzenli temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda düzenli temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, çevre temizliğinin korunması ve kent estetiğinin artırılması amacıyla belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada, daha temiz ve yaşanabilir bir Germencik için temizlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü belirtilerek, ilçenin farklı mahallelerinde çalışmaların planlı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, çevre temizliğinin korunmasında vatandaşların da duyarlı davranmasının önemine dikkat çekerek, ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına katkı sağlanmasının daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına destek sağlayacağını kaydetti.

Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 1

Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 2

Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 3
Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 4

Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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