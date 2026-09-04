Giresun’da 700’den fazla kişiyi etkiledi! Mide gribi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Görele İlçesinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuruların artması üzerine sağlık ekipleri inceleme başlattı. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesi için çalışma yürütülürken, hastaların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

MİDE GRİBİ NEDİR?

Halk arasında 'mide gribi' veya 'mide üşütmesi' olarak da bilinen gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasına neden olan bir enfeksiyon türü olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre, viral ya da bakteriyel kaynaklı olabilen bu hastalık; ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Gastroenterit vakalarının büyük bölümü birkaç gün içerisinde iyileşirken, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

MİDE GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Uzmanlar, yeterince temiz olmayan içme suları ve hijyenik koşullarda hazırlanmayan gıdaların gastroenterit riskini artırabileceğine dikkat çekti. Çiğ veya yeterince pişmemiş bazı deniz ürünleri de enfeksiyona neden olabiliyor.

Gastroenteritten korunmak için ellerin düzenli yıkanması, güvenilir içme suyu kullanılması ve yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor.



MİDE GRİBİNİN EN SIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastroenteritin en yaygın nedenleri arasında norovirüs ve rotavirüs bulunuyor. Virüsler; enfekte kişilerle temas, hijyen kurallarına uyulmaması, ortak kullanılan eşyalar ile kirli yiyecek ve su yoluyla bulaşabiliyor.

Kaynaklarda, norovirüsün özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılabildiği belirtilirken, rotavirüsün ise daha çok bebekler ve küçük çocuklarda görüldüğü ifade edildi.