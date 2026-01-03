HABER

Giresun'da balık tutarken beklenmedik olay: Ağa ayı takıldı

Cansu Akalp

Giresun'da balık tutmak amacıyla denize ağ atan bir grubun başına gelenler şaşkına çevirdi. Balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına balık yerine ayı takıldı. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Giresun’da balık tutmak isteyen bir grubun başına beklenmedik bir olay geldi. Balık tutmak isteyen bir grubun ağına ayı takıldı.

BALIK YERİNE AYI TAKILDI!

Olay, merkeze bağlı kıyı kesiminde meydana geldi. Balık avlamak amacıyla denize ağ atan grup, bir süre sonra ağın olağan dışı şekilde hareket ettiğini fark etti. Kontrol edilen ağda bir ayının takılı olduğu görüldü.

Kısa süreli panik yaşanırken, yapılan çalışmalar sonucunda ağa dolanan ayı kontrollü şekilde kurtarıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

