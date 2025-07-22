Giresun’da bir iş yeri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre yangın, kafenin mutfak bölümünde başladı. Ahşap malzemelerin yoğunlukta olduğu işletmede alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıklarının ihbarı üzerine Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kafe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)