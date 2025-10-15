HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Giresun'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Temel Altuntaş (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, park halinde bulunan Bülyami İskender (47) yönetimindeki Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ayşe Kuruhaliloğlu (63) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Temel Altuntaş ile Nursel Kuruhaliloğlu (38), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan yaralıları Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldiApartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Almanya, Polonya'da Eurofighter uçaklarını konuşlandıracakAlmanya, Polonya'da Eurofighter uçaklarını konuşlandıracak

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.