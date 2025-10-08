Giresun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Giresun-Trabzon Karayolu’nun Hisarüstü Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nagihan D. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Adeta hurdaya dönen araçtan sürücü Nagihan D. ile yolcu olarak bulunan Berna A. (15) yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır